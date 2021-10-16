竹聯幫雷堂福苗分會分子陳男與涂男，自去年底起為壯大聲勢，以廟會活動吸收青少年入幫，平日以LINE群組聯絡召集糾眾，向商家強索保護費、暴力討債及鬧事，牟取幫派不法利益，苗栗檢警近日將陳、涂及手下幫眾拘提到案，陳、涂2人羈押獲准。

苗栗檢警調查，陳、涂兩嫌是藉由廟會活動吸收青少年加入該集團，並要求加入的成員參與暴力討債等各項非法行為，為有效掌控集團成員，以暴力手段治理，倘若有成員不讀取LINE、不服從命令或私自行動，便會指揮幫眾予以體罰、恐嚇或毆打，以高壓方式約束幫眾。

警方去年底接獲報案後即組成專案小組深入調查，近日蒐證明確，將陳、涂2人提報治平對象，並見時機成熟後由檢察官廖倪凰指揮苗栗縣警局大湖、頭份、通霄等分局及縣刑大，兵分多路至陳、涂兩嫌等相關成員住處搜索，同時將兩人拘提到案。

檢警並在多處現場查扣美製RUGER（儒格）9mm非制式手槍1支、電擊棒1支、藍波刀2支及福苗精神背心等證物，訊後依組織犯罪、毒品、恐嚇、妨害自由及傷害等罪嫌移送法辦，檢方並將陳、涂聲押獲准。

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