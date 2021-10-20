宜蘭縣近期發生數起重大刑事案件，警方均在積極查緝下迅速破案外，短時間內立即逮捕暴徒，遏止犯罪。為了防止治安事件再度發生，宜蘭縣警局規劃全面打擊犯罪行動「肅槍專案」，威力掃蕩治安要點，強化查緝作為，以淨化治安。

宜蘭縣警局即日起展開全面打擊犯罪行動「肅槍專案」，威力掃蕩治安要點，強化查緝作為，以淨化治安。(宋原彰翻攝)

宜蘭警局表示，近期淨化治安具體措施如下：一、肅槍專案：專案查緝非法槍枝、毒品及掃蕩黑道幫派，並溯源偵辦，斬斷金流，淨化治安。

二、威力掃蕩：針對各治安熱點、不法分子易聚集之處所，不定期實施擴大臨檢，機先防制犯罪發生。

三、聯合路檢：針對本縣聯外重要道路以組合警力，規劃路檢盤查，嚇阻歹徒入轄犯案。

四、提高見警率：針對銀樓及金融機構等場所，強化場所安全維護及環境檢測，提升自我防衛能力，並增加巡邏密度，以預防犯罪發生。

警察局長廖材楨表示，對於犯罪零容忍，尤其暴力案件今(110)年度全數破案，只要在宜蘭從事暴力犯罪，警方一定痛擊緝捕到案，在此並呼籲民眾若有發現任何可疑或違