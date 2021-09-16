從事兼職司機工作的62歲張姓男子，日前開車時突因飛蚊症遮擋住視線，甚至差點因此發生意外，他就醫確診為「後玻璃體剝離」，原本醫師建議他與飛蚊症和平共處，但張男不願接受，所幸經轉介至亞大醫院、接受「雅各雷射玻璃體消融手術」，目前症狀已改善8成。

亞洲大學附屬醫院視網膜科主任張耀中指出，「後玻璃體剝離」（Posterior vitreous detachment PVD）好發於50歲以上成人與高度近視、眼睛受過外傷、曾經受白內障手術者，其可能引發退化性飛蚊症，研判張男應該是因年紀老化才罹患此病症。

張耀中表示，退化性飛蚊症患者會因為年齡漸長，而使得眼睛玻璃體慢慢液化，之後玻璃體與視神經周圍可能出現脫離、形成白色纖維組織，此纖維組織在玻璃體內漂動，就會使得患者感覺眼前有環形、長條形等懸浮物，進而影響視覺。

部分飛蚊症患者可能因視網膜剝離、玻璃體出血或其他眼部問題，會突然感覺眼前的飛蚊數量增加、看到像閃電般的光影或有視力驟降等情況，張耀中指出，以往通常建議飛蚊症患者與該病症和平共處、但須定期追蹤，而若患者自覺生活受到極大影響，也可考慮切除玻璃體。

張耀中強調，玻璃體切除後仍須定期檢查，防止視網膜剝離等併發症，而相較之下，若採用「雅各雷射玻璃體消融手術」則可將飛蚊分解成肉眼看不見的碎片，且可根據飛蚊大小、位置及數量多次治療，且術後無傷口。建議若感覺有飛蚊症狀時應儘速進行眼底視網膜檢查並與醫師討論治療方式。