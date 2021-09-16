台中市文山水資源中心啟用以來規劃0.8公頃親水綠地，但從事室內設計工作的林姓民眾向市議員張耀中投訴反映，原本的親水綠地變成疑似無人管理的秘境，張耀中前往水資源中心現勘指出現場落葉堆積，景觀池塘又多是枯萎的荷花葉，要求水利局儘速整理環境，回歸當初親水綠地的初衷。

張耀中說，文山水資源中心啟用約四年餘，當初在前市長林佳龍規劃設置地下式滯洪設施外，上方土地空間可作為停車空間及綠地，充分利用土地加上使用再生材料，是對環境更為友善的施作方式，但市政維護管理是連續的，水資源廠現在已不是嫌惡設施，是讓市民可以散步休憩的去處。

張耀中指出，他去現場發現幾個缺失，包括出入口指示牌破損，池塘中有裸露鋼筋及廢花盆，園區步道環境呈現很久沒整理維護的感覺，他想問水利局維護環境有很困難嗎？如果真的不懂，可以去請教建設局如何養護公園綠地。

張耀中建議，水資源中心的操作是委外營運，OT合約中應有包含環境整理等部分項目，但如果提高比照公園綠地環境整理標準恐增加代操廠商的營運成本，細節有待水利局溝通協調為佳。