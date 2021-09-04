國民黨主席的電視辯論會，火花四射；僅管外界視國民黨主席選舉為「朱江之爭」，但張亞中的衝擊也不能小覷，成功對朱、江二人，提出挑戰。

隨著國民黨基本盤的萎縮，黨內一直有「堅持理念」與「務實調整」的歧異，前者有洪秀柱、張亞中，後者則是朱立倫、江啟臣，以及大部分有選舉壓力的政治人物。國民黨身為最大在野黨，「只談選舉」固然是欠缺中心思想，「不顧選舉」也未免唱高調。全有全無的去分辨這兩者太過極端。但簡而言之，面對仇中氛圍高漲的台灣社會，國民黨要不要跟著民意調整，調整幅度的多寡，就是兩者論述的差別。

整場政見會最精彩的交鋒，是朱立倫引前AIT理事主席卜睿哲的著作，說張亞中的方案是「非主流的觀點，在台灣幾乎沒有人支持」；張亞中隨後反擊，卜睿哲也認為「為什麼台灣社會不能理性討論，這個對台灣其實是非常有意義的抉擇」，表達肯定。

兩人對卜睿哲著作的摘要，其實並不矛盾，連結起來就是「張亞中的方案很有意義，只是台灣不能理性討論，幾乎沒有人支持。」曲高而和寡，張亞中的想法，顯然與朱立倫、江啟臣有所不同。

張亞中認為，國民黨的理念既然好，得不到主流民意的支持是因為「不受尊敬」，而不受尊敬是因為國民黨對自己的理念遮遮掩掩，才會讓年輕族群看不起。他主張國民黨「不要怕」，不要只跟在民意後面；而應該去領導民意，敢堅持有論述，年輕人自然想加入。

從選舉的角度，張亞中開錯了藥方，國民黨的困境不在於「不受尊敬」，而在不被主流民意信任。民進黨一直想把國民黨塑造成「秦檜」，秦檜堅持議和，不是為了宋朝，而是私通金國，這就是民進黨想要貼在國民黨身上的標籤。

正如陳長文教授所言，「和平派最容易被懷疑忠誠度」；「信任」才是國民黨的阿基里斯腱，也是江啟臣、朱立倫長期以來，想要為國民黨建立的資產。國民黨要謀求兩岸和平，增加交流互動，但同時不能讓台灣人民覺得是在「看北京臉色」，好像小弟，這兩者之間如何取得平衡，才是國民黨領導人的能力之所在。

在兩岸路線沒有動搖的情況下，國、共之間有些不同意見，甚至於是齟齬，也不能說就是「小綠」。不妨用民進黨的角度揣摩一下，民進黨希望誰當國民黨主席？

民進黨真的沒有那麼威，可以控制民意、洗腦人民；否則的話2018年就不會大敗，反萊豬公投不會居於劣勢，管中閔也無法就任台大校長。但民進黨的確占據一個絕大的優勢，就是一部分的台灣人民對民進黨失望之餘，轉頭看到國民黨，不能確定國民黨到底是愛台灣，還是愛北京。

而要洗刷這樣的印象，國民黨必須從內政開始，一件事一件事的證明，是民進黨在說謊，而國民黨愛台灣；取得了人民的信任，那要制衡民進黨也好，代表台灣與北京談判也罷，才能夠有立基點。

說白了，國民黨沒有選舉的實力，北京為什麼要跟你談呢？（作者為自由撰稿人）