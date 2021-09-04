國民黨主席選舉辯論會登場！

國民黨主席選舉首度舉辦交叉詰問的電視辯論會，今(4日)下午4時登場，政見發表順序是候選人江啟臣、張亞中、朱立倫、卓伯源。

此場黨主席電視辯論由《TVBS》舉辦，現場將由資深媒體人莊開文主持，程序共有4大部分，首先6分鐘申論；其次由中國時報、聯合報、TVBS提問；接著由候選人交叉詰問，每人可指定2位候選人回答；最後是4位候選人結論(候選人各發言3分鐘)。

在交叉詰問階段，江啟臣提問朱立倫，去年開放萊豬，朱立倫曾說若有價值，願意吃美豬，為何犧牲國民健康？朱立倫回答，他是反萊豬，不是反美豬，可以多吃美豬，但絕對反萊豬。所以立場一致，萊豬公投就是對民進黨不信任投票。卓伯源也指出，開放來豬讓豬農苦不堪言，一定要用公投為全民健康與養豬產業把關。

張亞中提問，維基解密的說法，想了解朱立倫是否被汙衊？朱立倫回答說，謠言止於智者，他（朱立倫）主張台灣與美國、大陸的關係要保持平衡，「親美和中，保持平衡」。江啟臣認為，他不是當事人，網路訊息是真是假要求證，當事人能不能說明，也是考驗當事人誠信，最後由法院裁定。

朱立倫則問江啟臣，疫苗政策是甚麼？江啟臣回應說，在野黨最大責任是監督制衡，針對疫苗，去年最優先提出購買國際疫苗；5月疫情爆發後，國民黨也申請購買疫苗，但被民進黨封殺。最後國民黨也發起「要疫苗」活動，相信美日也有聽到，所以捐贈台灣疫苗。最後黨中央也提出500萬劑疫苗申購，目前在申購當中。

卓伯源則喊出明年選舉14縣市可以全數連任，並且14+2+2，包括台北市、桃園市、新竹市、基隆市都要贏回來。

卓伯源提問，2016年朱立倫慘輸300萬票，是否提出讓黨員感動的事蹟？朱立倫表示，承擔就是當主席，當時從2014年遇到大逆風，幾乎候選人想退出國民擋，他把黨守住，否則立委連四分之一都不到。他也強調，過去的錯誤不需要每次拿出來說，也感謝洪秀柱為他平反。

江啟臣則認為，2016年對國民黨是慘痛的經驗，朱立倫當黨主席可以想見壓力。當主席需要領導力、判斷力，不知道當時領導力、判斷力是甚麼，只知道2016選舉他差點淹死，最後是第一位在野的黨鞭，因為比他年長的候選人都沒當選。