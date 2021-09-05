一場辯論賽，可能綠營看都懶得看，因為沒有明星、沒有亮眼的人物，如同雞肋，食之無味、看了也討厭；藍營呢？派系分歧，立場不一，朱立倫、江啟臣各有支持者，但一場戲看完竟然覺得，演得最好的是張亞中，卓伯源則被邊緣化。

內行人看門道、外行人看熱鬧，張亞中佔了個頭高、口才便給之利，吸走不少眼球；朱立倫從政經驗豐富、經過大風大浪洗禮，或許在大軍作戰時較佔優勢；江啟臣獲年輕族群青睞，但低頭看稿大大打了折扣；卓伯源在強敵環視之下，只能陪三位公子讀書。螢光幕是現實的，好與壞、優與劣，裁判馬上會給分數。

這場辯論會年輕人或許會感到霧煞煞，開口閉口｢九二共識｣、一口一句｢孫中山｣、這位說國民黨要團結、那位說國民黨要改造...，距離好像離年輕人好遠好遠，要怎麼改？怎麼造？怎麼把政權從民進黨手上奪回來？沒有人說出個具體辦法，兩岸關係怎麼維持友好？難道只能把習大大請到台灣一途？

最後張亞中的一句話說得最為貼切，｢國民黨有天王，但民進黨的天王更多｣。未來若真的是這幾位候選人擔當大位，會是誰？其實藍營希望看到一個能征善戰的人、帶領他們度過三江五嶽，帶領他們打一場轟轟烈烈的勝仗，他們似乎還在等一個人。

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