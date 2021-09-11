促轉會8日拋出中正紀念堂改制為「反省威權歷史公園」計畫，建議拆除已故總統蔣中正的銅像，並改造堂體外觀，預計半年內提出配套法案，引發各界熱議。港媒評論指出，蔡政府選在此時動手的目的就是影響2022選舉，首當其衝的就是，可望代表國民黨參選台北市長的蔣家第四代、國民黨立委蔣萬安。

香港媒體《中評社》10日評論表示，衛福部部長陳時中原披綠袍出征台北市長呼聲極高，但這4個月來被本土疫情、疫苗不足等議題不斷夾攻，已走下神壇，要打贏台北市長之役恐有難度，民進黨唯一的機會就是，轉移目前的防疫政策爭議焦點，並想辦法凝聚綠營支持者的反國民黨情緒。

評論指出，促轉會對中正紀念堂的動作將會引發三個政治效應：第一個，能夠凝聚台北市民進黨支持者的團結，並將其轉化為支持的選票，無論這個對象是陳時中還是台北市黨部主委吳怡農，只要2022民進黨推出的人他們都會投票；第二個，藉此舉把蔣萬安立委期間，擋萊豬進口等績效完全抹去，把蔣貼上「獨裁者後代」標籤，有利綠營群起猛攻，讓蔣在空戰完全失勢。

至於第三個更是影響最大者，若民眾黨屆時推出台北市長候選人，那民眾黨勢必將分走國民黨的票，當民進黨支持者凝聚、國民黨票源分散，民進黨將成最大受益者。