【愛傳媒黃珊珊專欄】台北市自購疫苗，是台北市政府111年編列28億預算防治疫情的重要計畫，很多人都很好奇這是怎麼算出來的，早在五六月間，疫情非常危急，市長交代我要研議自購疫苗的可能性，所以我們透過各種管道向世界各大疫苗代理商詢問購買疫苗的方式及價格，大約計算如果購買250萬劑，大約每劑約32-37元美金不等，如果加上運送與冷鏈，每一劑寬估為40元美金，以匯率28元計算，2500000X40X28=2800000000元。

這筆預算是經過專家會議討論建議購置「第三劑」以備不時之需，當然，預算還是要經過台北市議會通過，市政府還是會向議員一一說明，很多人好奇為何要自購疫苗？其實只有一個理由，因為沒有人知道Covid-19將來會怎樣發展？DELTA變種病毒株來勢洶洶，連歐美國家都擋不住，更何況是疫苗覆蓋率遠遠落後的台灣！

買「第三劑」是台北市政府對市民的責任，政府有責任讓人民免於恐懼！政府有責任盡其所能保護人民的健康與安全，如果你的小孩生病了，我想天下的父母親都會傾其所有到處求醫，傾家蕩產也在所不惜吧！

同樣的，在全世界都爭搶疫苗，台灣也很早就訂購了，作為政府，本就應該正視人民的恐懼，到全世界去搶疫苗，同樣，傾家蕩產也在所不惜才對！

例如，環南市場在六、七月做過4次大規模PCR檢測，每一位民眾花掉健保費3000X4=12000元，但是打疫苗只需不到1200元，如果早一點去搶購疫苗，花兩倍的錢也值得，台灣人民也不需要如此驚慌恐懼這麼久！

有人問我，中央說就算台北市自購疫苗，中央說要統一分配，其實，現在有些疫苗已經取得藥證已經成為商品，如果疫苗取得我國藥證後，藥商就可以依規定進口（例如流感疫苗等），如果議會通過這筆預算，我們就會招標採購，也會循正常管道向中央申請，我相信，地方自購疫苗也是在幫中央解決疫苗不足的問題、相信中央與地方一起解決人民的問題，才是最重要的！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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