促轉會8日拋出中正紀念堂改制為「反省威權歷史公園」計畫，強調將拆除已故總統蔣中正的銅像，並改造堂體外觀，預計半年內提出配套法案。消息一出引發各界論戰，藍營政治人物與支持者更是強烈不滿。國民黨青年部副主任詹為元9日在臉書做民調，詢問網友希望中正紀念堂改成什麼名字，其中有網友提議「3+11破口紀念公園」獲得大批網友支持。
詹為元9日在臉書發文表示，他前兩天剛好與中正紀念堂合照，想不到這兩天就出現改名問題。他並在臉書發起民意調查，想了解網友希望中正紀念堂改成哪個名字，詹提供以下三個選項：一，維持原案：中正紀念堂；二，民進黨提案：反省威權歷史公園；三，趙少康提案：反共公園。
文章一出獲得超過300則留言，網路反應熱烈。有網友提議「3+11破口紀念公園」，獲得不少網友支持，紛紛在下方回應：「這好」、「讚啦」、「有創意」、「好提議」、「非常傳神、有代表性的名字，值得後世紀念」。
此外，其他網友則紛紛表示：「綠色謙卑反省廣場」、「中正紀念堂就是中正紀念堂」、「改了就沒觀光客了」、「當然是中正紀念堂。英國全世界旅客去看白金漢宮禁衛兵交接。每年不知道賺到多少旅遊消費」、「把蔣的功過全部寫在上面啊，同時翻譯成英語、中文、西班牙語，這樣才公正」。
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