文化部預告「公共電視法」修正草案，大幅降低董事席次、審查門檻，更明訂行政院長可指定公廣集團董事長，一改過去由公視董事推舉的作法。對此，國民黨台北市議員徐巧芯認為，什麼「黨政軍退出媒體」，只有國民黨退出媒體，民進黨還搶著進去，國民黨不要再被民進黨騙了！前民進黨立委郭正亮也痛批，這件事真的是無法無天、傷天害理！

國民黨台北市議員徐巧芯。(圖/摘自徐巧芯IG)

國民黨台北市議員徐巧芯今（17）日在《新聞大白話》指出，疫情期間綠營施政荒腔走板，但是民調回復速度很快，因為綠營掌握媒體，大權一把抓，不喜歡的節目就要求他們寫報告，箝制言論，監督力道都沒了。

徐巧芯認為，「我覺得馬總統被騙了」，他們以前批馬總統要控制媒體，但現在才誇張，直接把手伸到公視董事長。什麼「黨政軍退出媒體」？只有國民黨要退出媒體，民進黨不只不退出，還搶著進去，所以國民黨不要再被民進黨騙了！

前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

前民進黨立委郭正亮直言，因為改了兩點，影響非常大。審查委員本來是四分之三審查董事，現在改成三分之二，很容易控制，想也知道。因為一些委員都是由行政院任命，當然會挑一些中立人士，可是如果四分三才會過，中立人士就有影響力；現在改為三分之二，中立人士影響力變低。

第二個是提名董事的時候還要求提出董事長人選，這一點最要命。日本和英國也有公廣集團，他們的董事長都是董事互選，要讓公司自治，怎麼可以行政院指定董事長？這種話講得出來？笑死人了！

郭正亮進一步指出，NCC主委就是行政院指定，所以行政院的手就很容易伸進NCC。所以如果 連（董事長）互選都要取消，改成直接指派，到時候一定是行政院直接控制，這想也知道。他痛批，這種法也敢推出來，當然要踩剎車，這件事情真的是無法無天，完全違背公共電視的基本原理，公共電視不是行政院的系統，而是獨立法人機構！這種事情做得出來，真是傷天害理！