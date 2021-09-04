國民黨主席選舉首度舉辦交叉詰問的電視辯論會，今(4日)下午4時登場，政見發表順序是候選人江啟臣、張亞中、朱立倫、卓伯源，預計將聚焦兩岸、美中台關係，以及2022、2024年選戰布局等議題。張亞中表示，他若當黨主席，將向社會募集3億新台幣，成立「正義基金」，即「打鬼基金」，在黨主席底下成立「伸張正義部」，揭發民進黨惡行的任何行為，打擊任何蔡政府不法行為，絕不寬貸。

國民黨主席選舉辯論。(圖/國民黨提供)

此場黨主席電視辯論由《TVBS》舉辦，現場將由資深媒體人莊開文主持，程序共有4大部分，首先6分鐘申論；其次由中國時報、聯合報、TVBS提問；接著由候選人交叉詰問，每人可指定2位候選人回答；最後是4位候選人結論(候選人各發言3分鐘)。

申論部分，張亞中表示，他要先請教大家3問題，第一，現在國民黨欣欣向榮還是每下愈況，是被尊敬還看扁，現在還是中華民國，還是被李登輝偷樑換柱？兩岸是充滿曙光還是充滿敵意？江啟臣、朱立倫兩人都當過黨主席，「你們難道沒有責任嗎？憑甚麼改變本黨？要為本黨承擔？有做到撥亂反正、力挽狂瀾的事情？」

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張亞中指出，他當黨主席有三大使命，「救黨、救國、救兩岸」。第一，掃除李登輝在黨內的政治遺毒，30年來有李登輝這個黨主席，以黨毀黨、以國毀國。張亞中強調，他當黨主席會堅持孫山中主席理念，身分認同上大聲說出，「台灣人也是中國人」。且歷史文化上會撥亂反正，悍衛中華史觀、重新認識台灣史，憲政堅持五權體制、檢討教改政策，並捍衛人民財產、軍公教退休金。他重申，本黨即使在野，也不容許蔡政府草菅人命。

在救國主張部分，張亞中表示，他當黨主席，將統合國會、議會，向社會募集3億新台幣，成立「正義基金」，即「打鬼基金」，揭發民進黨惡行的任何行為，包括高端疫苗股價不合理、蔡英文的論文，在黨主席底下成立「伸張正義部」，打擊任何蔡政府不法行為，絕不寬貸。

兩岸論述

張亞中表示，他若當選黨主席，他主張結束兩岸敵對狀態，他已公布白紙黑字的和平備忘錄，並與大陸北京協商，通過後，交給黨員公投，在2024與民進黨進行一場要和平、要戰爭抉擇，為台灣和兩岸創造和平。