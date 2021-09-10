國民黨主席候選人朱立倫今天接受中天新聞《新聞有琴調》專訪表示，這段時間到全台各地拜訪，不只是為了黨主席選舉，也開始協調地方面對明年選舉，他透露，目前已經協調完成2、3個縣市。

朱立倫說，國民黨在各地實力堅強，但派系很多，意見不一，如何把大家團結整合起來，用公平方式盡速決定候選人，是他努力的工作，等到9月25日選完，要到10月30日才就任，因此近來他走訪各地已開始協調地方應戰明年選舉。

朱立倫表示，他從政時間較長，經歷也較多，協調的可能空間就比較大，大家也會看在老朋友的面子上，雖然不同派系、家族各有想法，但他希望能把大家整合在一起。

朱立倫強調，國民黨不該在內鬨對抗，好的人才都要珍惜，但不是每個人都當縣市首長，有些人早一點當，有些人則晚一點當，可以彼此合作，他透露，目前已協調完成2、3個縣市，相信明年選舉整合地愈好，戰力就會愈強，2022勝選機會就愈大。

關於中廣董事長趙少康籌組「戰鬥藍」，朱立倫說，在戰鬥藍成立之前，他和趙少康、藍委賴士葆、費鴻泰都談很多，國民黨的中心思想是正藍，也就是國父創建中華民國、故總統蔣經國建設台灣最愛台灣，不管是深藍、淺藍都要認同正藍。

朱立倫表示，因此，國民黨中心思想是正藍，但態度與精神是戰鬥藍，未來更要成為必勝藍；有人說戰鬥藍會成為黨中之黨，但當大家都有戰鬥精神，怎麼會變成黨中之黨，這是大家都有戰力。

對於未來黨員要聽趙少康還是黨主席的，朱立倫說，他不認為未來的國民黨是主席一個人說了算，而是大家集體決策，目標一致就往前衝，不管是趙少康或是前高雄市長韓國瑜，都是國民黨的資產，大家都有共同的目標，就是黨要變強，變的有戰鬥力。