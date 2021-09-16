資深媒體人透過視訊與朱立倫連線，表態喊出「朱立倫加油」。（曹明正攝）

國民黨員高雄挺朱造勢大會師。（曹明正攝）

國民黨主席選舉白熱化，回鍋參選的朱立倫16日行程都在高雄，其中「國民黨員高雄挺朱造勢大會師」，號召戰鬥藍的資深媒體人趙少康以「神祕嘉賓」身分，透過視訊連線，表態喊出「朱立倫加油」。

趙少康表示，國民黨主席選舉還有9天，選到現在，外面看來覺得有點亂，他呼籲不要親痛仇快，讓人看笑話，黨魁選舉就是講政見，要談如何打贏2022、2024，要能阻擋民進黨一黨獨大。

趙少康說，這次國民黨主席選舉有4個人，競爭當然是好的，如果沒人出來就沒什麼意思，尤其以現在國民黨的處境，難得有4個人出來，當然是好事。但是競爭不要變成鬥爭，競爭要講主張，但不要鬥得你死我活。

他也提到，現在大環境在變、國際情勢也在變，但是要能掌握變與不變，國民黨也是一樣，即使已經有超過100年歷史，但不能老態龍鍾，要有老幹新枝，要有新血注入。

趙少康說，國民黨不變的精神就是「天下為公」，尤其主持黨務，當然不能為私，主事者必須要能無私。因此將來國民黨不管怎麼變，一定要無私。

他也透露，朱立倫是非常團結的人，還曾經跟他講了一句話很感動的話，就是這次趙不選，如果趙選，朱一定退選。

趙少康說，上次選舉因為有韓國瑜，也讓國民黨在縣巿長水漲船高，這是事實，因此明年誰來帶是關鍵，尤其2022打贏了，2024也不一定會贏，一戰卡一戰，以戰養戰，不要講派系。

他強調，戰鬥藍是無形組織，是鼓舞國民黨，做黨的中流抵柱，選後也會跟大家團結，好好的監督民進黨。