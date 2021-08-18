COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株正持續肆虐美國境內疫苗接種率偏低的區域，據路透社統計，美國17日通報超過1000 起病故案例，相當於每小時約42人死亡。

統計結果並顯示，全美過去這個月與COVID-19有關的死亡案例飆升，平均每天769人病歿，創下4月中以來的新高。

美國總統拜登（Joe Biden）政府17日晚間證實，計劃把旅客在飛機、列車、巴士、機場、火車站須佩戴口罩的規定，延長實施至1月中旬。

如同許多國家，Delta變異株已給美國帶來重大挑戰。

路透社統計17日全美各州共1017人病亡，使得累計染疫病故人數逼近62萬3000人，高居全球各國官方通報數字之冠。

美國上次出現單日逾千死是在3月分。

根據統計網站「用數據看世界」（Our World In Data），為因應最新威脅，美國官員已開始加速疫苗接種，過去兩週的每7天平均接種劑量增加14%。

政府和企業最初提供現金和獎品等誘因來鼓勵接種，但病例驟增已導致若干公司和州政府強制人員施打疫苗，否則將失去工作或得接受定期篩檢。儘管如此，美國醫院仍持續湧入新病患，與COVID-19相關的住院人數過去兩週增加約7成。

根據路透社統計，美國過去12天平均每日通報超過10萬起新病例，為6個月來新高。

美國南部依舊是最新這波疫情的核心熱區。美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計數據顯示，佛羅里達州上週通報近2萬6000起新病例，刷新紀錄。

德州現正深陷州內第4波COVID-19疫情，州長艾波特（Greg Abbott）的辦公室說，艾波特17日也被驗出陽性反應確診，但目前為止沒有症狀。

另外根據美國衛生及公共服務部（US Department of Health and Human Services）數據，全美兒童染疫住院人數也增加，截至17日上午為止共1834人住院。衛生專家把這種趨勢歸咎於比Alpha病毒株更容易感染兒童的Delta變異株。