紐西蘭爆發新的COVID-19疫情，讓維持6個月的本土零確診破功，並宣布全國封城。紐西蘭再通報新增9例，是Delta變異株，總理阿爾登今天警告，民眾要做好病例攀升的準備。 法新社報導，阿爾登（Jacinda Ardern）證實，紐西蘭在對付的是具高度傳染性的Delta變異株，與澳洲當局至今仍控制不住的疫情有關。

阿爾登說，疫情迅速升溫，確診累計已達10例，證明紐西蘭昨天僅驗出一例時，她果斷宣布全國實施居家防疫令是正確的。

阿爾登說，其中一個新增個案是奧克蘭醫院（Auckland Hospital）的一名護理師，另一名是一所高中的教師，代表這兩種地方都是具高風險的環境，病毒會迅速蔓延開來。

阿爾登說：「我們預期將有更多病例。」紐西蘭官員透露，模型預測與這個群聚感染有關的社區，確診病例可能已經增至120例。

最初的病例是一名58歲的奧克蘭男子，他讓紐西蘭維持6個月來的零社區感染破功。自疫情爆發以來，人口有500萬人的紐西蘭，僅有26起染疫死亡病例。

阿爾登說，疫調人員仍在調查這名男子如何感染到與澳洲有關的病毒。

她說：「我們的病例是源自澳洲，現在的工作是調查病毒是如何及何時傳到紐西蘭。」