全面防堵Delta 27日起入境旅客一律搭防疫計程車 14:122021/08/24 中時 鄭郁蓁 、 陳麒全 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心為全面防堵Delta，27日起入境旅客一律搭防疫計程車。（圖／記者陳麒全攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今(24)日表示，因應全球COVID-19疫情持續升溫，鄰近多國仍處於嚴峻或再創新高狀況，且Delta變異株流行範圍持續擴大，為阻絕疫情由境外擴散，指揮中心宣布自8月27日零時起（航班抵臺時間），入境旅客應搭乘「防疫車輛」逕至檢疫處所，不得自行駕車前往。 指揮中心說明，前述措施將避免旅客自行駕車前往檢疫地點之路程中，接觸其他民眾的機會，減少病毒傳播風險，籲請民眾務必配合，維護我國社區防疫安全。 查緝非洲豬瘟走私品 中市查到3個月餅、1罐肉鬆 追非洲豬瘟 台南查獲3越南走私豬肉品急送驗 #入境旅客 #持續 #指揮中心 #檢疫 #駕車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北今起開放籃球場、公園涼亭 04:102021/08/24 地方新聞 帛琉入境檢疫趨嚴 台灣旅客不受影響 04:102021/08/24 生活新聞 台東雲端旅展 邀國際客疫後相見 04:102021/08/24 地方新聞 《櫃買市場》松瑞藥今起為信用交易 特藝公司存託憑證9月3日下櫃 08:202021/08/24 財經 防堵非洲豬瘟破口 仲賀物流廢照、越南航班貨物全查驗 12:402021/08/24 財經 台灣開打高端 CNN曝蔡英文捐出手臂的兩大關鍵 09:522021/08/24 國際 雙北住院檢疫加嚴 入院後每7天快篩一次 14:172021/08/24 生活 食安處稽查東協廣場商家 3件豬肉產品未標示產地 11:542021/08/24 生活 新北市立圖書館3分館推出閱讀收心活動 借書送好運文具 13:072021/08/24 寶島 迎萬名境外生 桃園防疫旅館恐塞爆 04:102021/08/24 地方新聞 非洲豬瘟肉流入市面 移民署鎖定新住民加強宣導 13:082021/08/24 社會 生活熱門新聞 爆網路專欄作家接種後猝死 高端回應了 - 生活 首例！打高端後身體不適 網路專欄作家隔日亡 - 生活 曝高端最重大副作用 台大醫揭猝死機率 - 生活 打高端後猝死 陸姓作家10天前才參觀高端疫苗廠 - 生活 民間可直接向BNT購買疫苗？陳時中揭2條件 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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