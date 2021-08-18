巴西里約熱內盧州衛生廳今天公布數據指出，源自印度的Delta變種病毒株已成為當地的主要病毒株，佔60.3%的基因測序檢體，州府里約熱內盧市的百分比更達66%。

根據里約熱內盧州衛生廳COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）基因組監測計畫分析6月至7月間採集的360個檢體結果指出，Delta變種病毒株已經在全州九大區92個城市中的67個城市出現。

在上一次測序中，Delta只佔里約熱內盧州流行的變種病毒株的26.09%，源自巴西亞馬遜的Gamma變種病毒株佔66.58%。

里約熱內盧州衛生廳聲明指出，已可以確認Delta變種病毒株正在里約熱內盧州流行，且呈上升趨勢，取代了Gamma變種病毒株。

現在Gamma變種病毒株佔里約熱內盧州新增COVID-19病例的33.8%。新測序結果還包括7月底的檢體，顯示Delta早在上個月就已成為主要病毒株。里約熱內盧州衛生廳公佈的數據並未包括8月份的測序結果。

隨著Delta變種病毒株擴散，里約熱內盧州的COVID-19床位使用率再次上升，目前有六個城市的公立醫療系統加護病房床位使用率達100%，首府的加護病房床位使用率為95%，普通病房為87%。

短短一周內，全州私立醫療系統的床位需求量也提高10%，目前的加護病房床位使用率平均為60%，首府為70%。

里約熱內盧州醫院協會（AHERJ）理事艾爾文（Graccho Alvim）提醒，未來幾周首府的加護病房使用率可能呈飽和，需要增加更多床位；一些城市將患者轉移到較大的城市，也可做為整個州的情況測溫計。

奧文還指出，目前住院的COVID-19患者多數是未接種疫苗、只接種第一劑或完成疫苗接種六個月以上者。

里約熱內盧聯邦大學（UFRJ）病毒學家柯斯塔（Luciana Costa）評估指出，無法預測哪種變種病毒株會在巴西流行，因為存在許多變數，包括人群的易感性和病毒特徵。

像是源自南非的Beta變種病毒株和源自英國的Alfa 變種病毒株，原以為會釀成大問題，結果並未在巴西擴散，因為巴西的主導變種病毒株Gamma更為強勢。

柯斯塔強調，由於無法預測，因此需要不斷監測和加快疫苗接種，遏阻病毒傳播，削減新變種出現風險。

Delta變種病毒株在里約熱內盧州擴大流行，使得首府衛生局決定為帕奎塔島（Paquetá）上的老年人口施打第三劑AZ或Pfizer疫苗，測試和評估接種第三劑COVID-19疫苗的功效。

里約熱內盧傳染病學會主席維加拉（Tania Vergara）認為需要第三劑疫苗的機率很高，由於帕奎塔島上居民已經全部接種，適合進行測試研究。