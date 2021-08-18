紐西蘭央行周三宣布基準利率維持不變，仍為歷史低點0.25%。紐西蘭在出現年初以來第一個本土確診病例後立即宣布全國進入封鎖，央行隨後也迅速改變其政策立場。

由於紐西蘭經濟情勢熱到發燙，上周接受路透社調查的經濟學家此前普遍預期紐西蘭央行RBNZ（Reserve Bank of New Zealand）將把官方現金利率（OCR）從歷史低點調升1碼（25個基點），至0.50%。

部分受訪的經濟學家預期央行總裁Adrian Orr甚至可能在會後宣布升息50個基點。

但事情臨時出現了變化，紐西蘭周二報告6個月以來第一個新冠病毒本地感染病例，且證實為高傳染性的Delta變種病毒，該國政府緊急下令全國封鎖3天，此舉削弱了市場對於央行將升息的預期。

紐西蘭央行貨幣政策委員會在聲明中表示，今天的決定，是在政府對全國各地活動實施4級防疫限制的情況下做出的。

紐西蘭央行決定維持利率不變，紐元下跌0.3%，報0.6917美元。

根據紐西蘭央行目前的預測，到今年底，現金利率將達到0.50%，到明年中達到1.5%，到2023年底將突破2%。

雖然大多數已開發經濟體在升息上仍然按兵不動，但紐西蘭大獲成功的防疫策略不僅引燃火熱的經濟復甦，同時也推升通膨壓力。如果紐西蘭央行如先前預期在周三升息，將使該國成為亞太地區和十國集團（G10）貨幣區第一個在疫情期間調升利率的國家。

儘管成為全球防疫的模範生，但紐西蘭的疫苗接種率並不高，使這個人口500萬的國家處於弱勢。剛在紐西蘭驗出的Delta變種病毒，已經使其鄰國、疫苖接種進度同樣緩慢的澳洲陷入經濟活動停滯的困境，這也凸顯出紐西蘭的脆弱性。