儘管新冠確診人數攀升、雪梨延長隔離封鎖與維多利亞省等地加強防疫措施，但澳洲上周消費者信心指數仍微幅上升0.5％。若按地區來看，南澳消費者信心成長8％，西澳暴增11.4％、布里斯班攀升1.7％。澳洲7月勞動市場表現強勁，失業率跌至4.6％，協助提振消費者信心。

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