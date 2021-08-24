不畏疫情升溫 澳洲上周消費者信心微升 22:192021/08/24 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管新冠確診人數攀升、雪梨延長隔離封鎖與維多利亞省等地加強防疫措施，但澳洲上周消費者信心指數仍微幅上升0.5％。若按地區來看，南澳消費者信心成長8％，西澳暴增11.4％、布里斯班攀升1.7％。澳洲7月勞動市場表現強勁，失業率跌至4.6％，協助提振消費者信心。 東南亞疫情爆開 晶片缺貨更慘了 致命原因曝光 格力 上半年淨利激增五成 #消費者信心 #澳洲 #攀升 #疫情升溫 #新冠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《觀光股》美食Q2每股賺2.2元 H1獲利倍增登近3年高 07:462021/08/24 財經 《國際金融》大宗商品回升 歐股收高 10:022021/08/24 財經 《國際經濟》韓8月消費者信心 連2月下滑 11:102021/08/24 財經 BDI創11年新高 散裝航運衝漲停 百年航商斷言：大勢已定 19:092021/08/24 財經 《韓股》三星擴大投資 韓股收高1.56％ 16:332021/08/24 財經 疫情令亞洲去年赤貧人口增加約8000萬人 11:022021/08/24 財經 同志遊行續辦 10月30日線上、線下同步舉行 13:172021/08/24 生活 《類股》H2營運谷底復甦 觀光股強彈領攻 15:252021/08/24 財經 大陸疫情緩 專家：8月底拐點將至 嚴控下中秋可適當開放出行 16:552021/08/24 兩岸 跨盤連拿9局 雙詹芝加哥首戰告捷 04:102021/08/24 運動天地 下半年盼復甦 觀光股「最壞時間已過」股價有撐 11:302021/08/24 財經 財經熱門新聞 凱基哥被幹掉 長榮、陽明隔日沖黑手抓到了 - 財經 陽明貨櫃輪「YM TRAVEL」船員確診 原定航班將延誤 - 財經 外資狂砍百億 航運三雄只爽1天 他洩被大戶爛招玩壞了 - 財經 塔利班強攻奪下阿富汗 馬斯克見1張圖驚曝疑點 - 財經 台積營收超速 外資高喊900元 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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