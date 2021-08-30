澳洲人口最稠密的新南威爾斯州今天通報單日新增確診1290例創紀錄，新州為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重災區，預料在病例累增下，10月住在加護病房人數將達到高峰。

澳洲全國奮力遏止高傳染力的Delta變異株擴散之際，新南威爾斯州今天宣布新增確診1290例紀錄。

新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示，在感染人數累增之際，疫苗覆蓋率尚未緩和疫情壓力之前，新州正在準備因應住院人數可能增加情況。

貝雷吉克利安說：「我們預料加護病房人數激增最糟情況會落在10月。」

她說：「由於我們正處於疫情期間，須以不同方式進行管理，但我們可以應付得來。」

新州目前有840人染疫住院，其中137人住在加護病房，48人戴呼吸器。

新州今天通報新增4人染疫病歿，全國累計1003人病亡；在20國集團（G20）中，澳洲是最後才突破千人死亡數字的國家。

根據今天通報，全澳洲新增COVID-19確診1375例，寫下單日新高。

此外，澳洲人口第2稠密的維多利亞州，今天通報新增73例確診；而昨天維州州長安德魯斯（Dan Andrews）才說，當單日染疫人數達到1年來最高峰時，他會延長實施封鎖令。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1100830