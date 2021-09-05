光學鏡頭廠大立光(3008)8月合併營收為40.11億元，月增5.47%，為今年1月以來單月新高，大立光執行長林恩平表示，缺料問題嚴重，目前看起來，9月高於8月；大立光近期正式申請設立以生產車載頭為主的子公司「大根光學工業」，希望藉由智慧型手機鏡頭與車載鏡頭雙軌發展，為營運增添動能。

越南等東南亞國家因疫情嚴重封城封國，致使缺料問題嚴重，AP等元件及模組等均受到衝擊，連帶也影響大立光客戶拉貨，所幸蘋果新iPhone挹注，大立光8月合併營收攀升至40.11億元，回到40億元關卡，月增5.47%，年減20.29%，為今年1月以來單月新高，累計前8月合併營收為297.44億元，年減16.28%。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品佔大立光8月合併營收比重10%到20%，10M以上產品佔40%到50%，8M產品佔營收比重0%到10%，其他產品約佔30%到40%。

林恩平表示，受疫情影響，元件及模組都有缺貨，整個供應鏈問題蠻嚴重的，對出貨多少有影響，現在看起來，9月高於8月，不過，原訂年底出貨8P的兩家客戶因為元件缺料遞延到明年出貨，下半年多是低規格6P及7P鏡頭，規格低價格不好，毛利率也比較差，由於影響毛利率除價格外，良率及稼動率也很重要，目前稼動率已差不多，第3季底可拉到滿載，希望透過良率及稼動率拉升毛利率。

車用ADAS及自駕車系統滲透率逐年提升，帶動車載鏡頭需求高成長，加上智慧型手機成長趨緩，大立光近期正式申請設立以生產車載頭為主的子公司「大根光學工業」，希望集中資源佈局車載鏡頭市場，並藉由智慧型手機鏡頭與車載鏡頭雙軌發展，為營運增添動能。

林恩平表示，既有大客戶成長超乎預期，量能也逐步放大，而車載鏡頭規格雖然不覺得太難，但多年來第二供應商一直沒進來，加上新增1家車載鏡頭客戶，為避免公司內部資源競爭，決定成立「大根光學工業」，資本額暫訂為10億元，未來將由專屬團隊負責佈局，並聚焦在量較大的車載鏡頭產品。

隨著車載鏡頭規格提升，「非球面模造玻璃」應用日增，大立光將在現有廠區及新廠規劃生產，林恩平表示，未來車載鏡頭部分製程會在台灣做，部份會在東莞廠生產。

大立光上半年合併營收為219.32億元，年減15%，營業毛利為137.53億元，年減23%，合併毛利率為62.7%，年減6.53個百分點，營業淨利為113.98億元，年減26%，營業淨利率為51.97%，年減7.33個百分點，稅後盈餘為82.75億元，年減29%，每股盈餘為61.69元。