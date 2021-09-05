巴西的2間肉類加工廠出現「非典型狂牛症」，趕緊暫停牛肉出口，主要是對中國大陸。

半島電視台(Aljazeera)報導，巴西農業部星期六在一份聲明中表示「鑑於牛肉工廠出現狂牛症因子，所有牛肉立即停止出口」，並補充說，何時再次開始進口，由北京決定。

根據兩國現有的雙邊協議，一但出現高汙染型牛肉問題，一方可以立即暫停貿易。

巴西是世界上最大的牛肉出口國，而中國大陸是最大的客戶，巴西一半以上的牛肉出口到大陸與香港。

巴西衛生部表示，發現的2起病例位在米納斯吉拉斯州(Minas Gerais)和馬托格羅索州(Mato Grosso)，兩個牧場的老年牛進行健康檢查，發現了2例牛海綿狀腦病 (BSE) 病例，都是老齡牛。

衛生部稱，這兩起病例屬於「非典型」，因為這是自發和零星出現的，並不是攝入受污染的食物所造成。

該部表示：「巴西從未記錄過典型的狂牛症病例。」

2019年6月，在馬托格羅索州一頭17歲母牛，發現非典型BSE病例後，巴西也暫停出口牛肉。

狂牛症與羊騷癢症、狂鹿症相似，都是大腦空洞化的可怕病變，它的致症原是變異型朊蛋白(prion protein，也稱普立昂蛋白、朊病毒)，朊蛋白並非病毒，它沒有RNA，但它卻有也有類似的「感染」特性，但把正常細胞感染成變異劣化蛋白質，更麻煩的是，煮沸對它無用，在環境中不會改變，因此混入土壤裡也不一定能代謝乾淨，仍有可能隨著食物鏈而重新感染食植動物，只能把它燒成灰燼才能杜絕感染。

最早的狂牛病於1980年代首次出現在英國，隨後蔓延至歐洲及全球多個國家，引發消費者恐慌，引發牛肉行業嚴重危機。

狂牛症被證實是農民把受此症而死亡動物(應該是羊)，的肉與骨粉混入牛飼料中而廣泛傳播，是「人類作孽」的典型事件。

人類也受影響，若誤食病變肉品，可能造成人類庫賈氏症(Creutzfeldt-Jakob disease簡稱CJD)而死亡。