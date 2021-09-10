全聯《料理之王2》進入總冠軍前哨戰，將選出最後六強晉級決賽。關鍵一役特別邀請日本料理男神MASA以及品嚐過無數美食的王世均執行長擔任飛行饕客。選手需要用首席導師們指定的珠寶盒(神秘箱)食材製作創意料理，包含台灣小吃臭豆腐、豬血糕等，以及30分鐘做出佛跳牆，超高難度考題逼瘋選手們。

廚師佛瑞德Fred為選手準備臭豆腐、皮蛋、豬血糕等台灣小吃食材，選手看到整個傻眼，但仍得想盡辦法做出創意料理。有選手竟做出臭豆腐慕斯、米血糕夾肉餅，讓主考官廚佛瑞德Fred非常佩服地說「可以在餐廳賣了」；「亞洲廚神」Jason Wang王凱傑更是史無前例地站起來鼓掌，高呼「100分」！

Jason Wang王凱傑則準備了許多海鮮給選手選擇，他說自己就是在《廚神當道》中做出一道蛤蠣湯，從此懷抱廚師夢，因此鼓勵選手夢追夢。一名選手選了蝦子要炸蝦頭，讓一旁的主持人Lulu黃路梓茵非常恐懼。Lulu說煮海鮮真的很煩，又黏黏稠稠的，生的蝦子會攻擊，炸蝦子時又會油爆攻擊。Jason Wang王凱傑對Lulu說，「蝦子在鍋子裡看不見你，它不會報仇」，讓Lulu笑歪。

最後一道難題則由「大魔王」阿發師出考題。阿發師要求選手在30分鐘內做出佛跳牆，讓選手整個想逃避。飛行饕客王世均執行長對於佛跳牆10多年來研究超過百家，佛跳牆又稱「福壽全」，他特別提供每位選手1份鮑魚，讓佛跳牆更加分；另一位飛行饕客MASA則說有吃過佛跳牆，日本沒有類似佛跳牆的料理，是獨特的台菜。廚佛瑞德Fred則說自己之前也有做過佛跳牆，足足花了3天才做好，選手卻要在30分鐘做完，非常困難。

《料理之王２》每周五晚9：00在ETtoday全平台、每周六晚6點在Jet綜合台播出。