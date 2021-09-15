持槍歹徒今天闖入墨西哥中部聖路易波多西州（San Luis Potosi）1間飯店，綁架約20名外國人，據信被綁者大多來自海地和委內瑞拉。

這群槍手洗劫馬特瓦拉（Matehuala）Sol y Luna飯店，並拿走住客登記簿，讓當局難以釐清被綁架的住客身分。

馬特瓦拉位於聖路易波多西州首府聖路易波多西（San Luis Potosi）以北約195公里。

州檢察長賈沙（Arturo Garza Herrera）表示：「我們正在努力查明他們的身分。」他還表示，已經展開調查，也正試著援救住客。

賈沙並未說明被綁架的海地人與委內瑞拉人是否為前往美國的移民。

檢察官辦公室在聲明中說，這些武裝男子分乘3輛車，在清晨時抵達飯店帶走住客。

移民前往美國的途中危機四伏，綁架、勒索、性侵甚至謀殺事件頻傳，有些移民也被毒品集團召募。

人權團體6月間通報，1月起，約有3300名因美國邊界政策困在墨西哥的移民被綁架、性侵、販運或攻擊。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1100915