孟加拉一名16歲少女為了貼補家用，在今年1月到印度邊境打工，豈料竟被熟人賣給人肉販子，之後再被轉賣到妓院當雛妓，少女的母親為了解救女兒，主動下海、橫跨1000公里，終於找到女兒並試圖跨越印度邊境回家，不過遭到警方攔下盤查，意外揭開一連串的跨國犯罪。

When her 16 year-old daughter disappeared she decided to take the matter into her own hands. https://t.co/irokphsh3k — VICE (@VICE) September 19 2021

根據《VICE》報導，16歲的馬瑞姆（Marium）家庭經濟困難，為了貼補家用，在熟人的介紹下決定到印度邊境打工，沒想到卻遭到對方背叛，將她賣給了人肉販子，馬瑞姆大半夜被2名男子強行擄走並扔上一艘船，所幸當時船上還有一般乘客，她逮到機會向一名好心陌生人借手機，並打電話給母親阿西婭（Asiya）求救，但還沒來得及說完就被發現，還被痛打一頓。

阿西婭得知消息後，急忙到警察局報案，然而等了40天始終沒有女兒的消息，為了把女兒找回來，阿西婭決定以同樣的方式進入印度，她將自己賣給人肉販子，之後來到一處位於新德里的妓院，但馬瑞姆不在這裡，「我這時候才知道，不是所有女孩都被帶到同一個地方」。

所幸在出發前，阿西婭把所有的積蓄都藏在假髮底下，她偷偷買了一台手機，打電話給位在孟加拉的丈夫，得知女兒在比哈爾邦的一間妓院中，於是阿西婭連夜逃出她所在的妓院，橫越1000公里尋找女兒，在當地人的幫助之下，母女倆終於在5個月後團圓，並試圖跨越邊境回到孟加拉，卻被警方攔下盤查，最後揭露了整起跨國犯罪。

經過深入調查後，印度警方逮捕了3名人肉販子，但整個團隊估計至少有25人，而比哈爾邦妓院老闆也坦承，當初是以3404美元（約新台幣9.5萬）的價格買入馬瑞姆。據印度邊境安全部隊估計，每年約有5萬名孟加拉婦女被賣到印度，大部分最後都淪落到妓院，有些人則成為有錢人家中的奴隸，像馬瑞姆和阿西婭這樣成功逃脫的案例並不常見。