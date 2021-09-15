男子徐權等10名黑衣人今年4月夜襲松山警分局中崙派出所引發「松山之亂」，徐權因砸壞電腦螢幕遭到起訴，其餘9人則被依違反社會秩序維護法送辦。其中，許姓、林姓男子各被裁罰1萬2000元，2人抗告後，台北地院逆轉撤銷，全案確定。

徐權以外的9名黑衣人中，台北簡易庭裁定3人拘留3日，5人處1萬2000元罰鍰，1人則因只有站在門口勸大家離開，並未進入派出所，不罰。被裁罰1萬2000元的許男、林男不服，提起抗告。

許男主張，他進入派出所時，電腦已倒在地上，並見到友人與員警起口角，隨即上前勸阻，並與員警一同將友人拉出，過程中均聽從員警指示，並無辱罵、攻擊或不當言詞；林男則說，他聽到員警要全部人離開，他立刻就走到門口，勸阻友人全部離開。

法官勘驗監視畫面後，確認許男、林男進入派出所後只有旁觀，或是勸阻其他滋事者，另根據滋事者、派出所副所長顏敏森及在場員警的證詞，並非所有進入所內的人都在鬧事，有部分人是進去勸架，故採信2人主張，裁定不罰。