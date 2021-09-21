華視新聞台全新時論節目《嶔點話題》明（22日）晚8點正式推出，由財經專家、資深媒體人徐嶔煌擔任節目主持，過去是各台時論、政論節目常客的他，正式從政治名嘴晉升主持人。節目於週間8點黃金時段播出，談到是否會有收視壓力，徐嶔煌坦言：「一定會，我就會給我自己壓力了」，也強調會結合自己的財經專業，有別其他台的政論節目，給觀眾一個融合政治、財經和國際情勢的時論節目。談到自己敬仰與學習的主持前輩話題時，並表示很佩服資深媒體人鄭弘儀的主持功力，笑說：「我是看鄭弘儀大哥的節目長大的，也上過他幾個節目，鄭大哥可以談政治，也可以談兩性，主持風格都不一樣，相當地厲害。」

徐嶔煌曾任北美智權報總編輯、人力銀行特助，擅長政治、經濟、公共議題的數據與資料分析，過去在媒體論壇發表公共政策評論，及受邀各台政論節目擔任來賓廣受歡迎，首度主持電視台的時論節目《嶔點話題》，日前新聞部特別試錄節目內容於YouTube平台播出，單集短短幾日就破10萬觀看流量，備受網友期待正式播出。有別於一般傳統政論節目，純談政治議題為主，徐嶔煌認為解讀台灣政治發展要從很多面來看，台灣人這幾年特別注意美國大選、美中貿易戰與科技戰等議題，如果無法瞭解國際情勢就很難判讀台灣後面政局的變化，「國際新聞跟台灣財經和台灣政治動向幾乎是一致的，沒辦法像過去政論節目用政治恩怨去解讀」。

《嶔點話題》以「當日頭條」貫穿每集節目，為觀眾精選最重要的時事議題，每集邀請3位來賓，跳脫一般政論節目來賓之「名嘴」形象，配合當集的主題，邀約各專業領域之「意見領袖」與「專家」 提供獨家論點，同時發掘政論新面孔，包含網紅、關注時事的藝人與學生代表，以對接年輕世代觀點與語言。此外，節目不以網路蒐集資料單向提供來賓做浮誇式的呈現，而採理性對談方式提供觀眾新觀點與獨到的視野。 節目每週一至五晚間8點在華視新聞52台播出。