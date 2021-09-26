鄭心慈從14歲就開始參與各式歌唱比賽嶄露頭角，不管是歌唱選秀節目華人星光大道2的第二名亦或是浙江衛視大型音樂真人秀節目《中國好聲音》第三季的表現，都獲得音樂導師們的大力稱讚與看好，在一片看好聲中她選擇沈潛好好充實自己，學習更多的音樂技能，等待8年終於發行自己的首張個人專輯《幸福藏在哪裡》。

鄭心慈與經紀人日前一起上電台節目《幕前幕後偷偷看》分享打拼心情，鄭心慈坦言出唱片是件不簡單的事，透過不斷學習建立自信，不管是跳舞、學習樂器、還是持續創作，慶幸自己可以經歷這些過程。主持人toto鼓勵鄭心慈創作更多情歌，去談場轟轟烈烈戀愛好寫出更多情歌。鄭心慈自招戀愛理想型是劉以豪，希望有機會能在街上來個巧遇，也希望將來有機會與他合作圓夢，可愛言論引起現場大家一陣大笑。

參與比賽鄭心慈表示最大的收穫是讓自己不怕舞台，也讓自己能被更多人看見，回想比賽最令自己印象深刻的事，鄭心慈毫不猶豫立刻回答就是當時有次比賽走樓梯下來不小心跌倒，但不能重來，還要立刻爬起來繼續唱，這段過程還有被剪進節目中，她笑說大家千萬不要找出來看。