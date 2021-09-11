If you recognize a vehicle or suspect in this video or the one posted before this one please call a homicide detective at 704-432-TIPS or leave the information anonymously with @CLTCrimeStopper. #clt #cltnews pic.twitter.com/sYBe2Y4PnK — CMPD News (@CMPD) September 8 2021

據美國有線電視新聞網(CNN)11日報導，美國北卡羅來納的1名男子，7日深夜夥同多名夥伴在街上向一棟住宅狂開150槍，導致屋內1名躺在床上的男童中槍死亡，該名男童的4歲姐姐也受傷，目前男子已遭逮捕。

警方表示，兇手為21歲的史蒂芬(Qua'Tonio Stephens)，有多項犯罪前科，其中包括在一樁謀殺案擔任從犯。死亡的男童僅3歲，當時他在曾祖母的屋子裡睡覺，而他姊姐雖然受傷，但性命無大礙。

根據警方公布的監視器畫面，當時2輛車在街道行駛並停在一棟房子前，隨後多人走下車並朝房屋開槍。槍擊發生時，房屋內有11人。男童的曾祖母表示，當時男童與其他家人在她的家中，而當她聽到槍聲時，趕忙打電話報警，這時聽到孫女尖叫男童被殺死了。

曾祖母難過地表示，「我馬上跑進他房間，我孫子就躺在那，我抱著他，他只說了一句奶奶，然後就走了。我完全無法相信這事會發生」。男童年底就滿4歲。

槍擊發生後，警方試圖攔截逃逸兇手的車子，卻未能成功攔下；不過，之後的追捕中，警方成功逮捕史蒂芬。

警方表示，史蒂芬身上還有10樁官司在審，其中7樁為持有致命性武器殺人，3樁為向有人居住的住宅開槍並逃逸。目前歹徒羈押在麥克倫堡郡（Mecklenburg Board of County）的看守所，警方還在調查案件，試圖釐清其他人參與犯案是誰。

不過，警方懷疑這起槍擊案可能與另兩起兇殺案有關，整起事件為當地多所高中學生之間糾紛導致。「我們認為這起悲劇可能源自一些簡單的爭吵。最初只是青少年之間的爭吵，如今已演變為致命危機，並奪走兩條生命」。

警方呼籲當地學生的家長提供相關資訊，「這些高中生的家長們，我們需要你，我們希望你們像我們目睹這樁慘劇時一樣的憤怒。這是你孩子每天上學的地方，這些人就在你孩子身邊，我們需要你的幫助。我們希望你和你孩子們好好談談，你孩子最近晚上是否待在家；如果不是，請告訴我們」。

警方還指出，案件涉及槍枝與多名嫌疑人，不過還沒找到任何車輛或其他涉案人員。