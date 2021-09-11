立委伍麗華(右)鼓勵東奧柔道銀牌楊勇緯(中)繼續加油，且有朝一日能回到故鄉屏東，培育更多優秀運動員。(伍麗華提供)

勇奪東京奧運柔道銀牌的楊勇緯，11日下午與家人回到故鄉屏東縣獅子鄉南世村，鄉公所特地舉辦返鄉分享見面會，現場超過200位族人參與，楊勇緯鼓勵現場投入運動單項的學弟妹，要以原住民身分為榮，持續被世界看見。

東奧柔道銀牌楊勇緯鼓勵學弟妹勇往直前、朝目標邁進，且以原民身分為榮。(伍麗華提供)

分享會於南世村綜合運動場舉行，現場由獅子鄉長周英傑親自主持，周特地贈送楊勇緯一把勇士刀，讚許他是家族榮耀、獅子之光。

東奧柔道銀牌楊勇緯返台後首次回到故鄉屏東獅子鄉，參與分享見面會。(伍麗華提供)

楊勇緯致詞時特別鼓勵在場學弟妹，既然立定目標，就要不畏艱難、勇往直前，他從小就立志要往柔道路上發展，目標非常明確且堅定，雖然比賽過程一定會有輸贏，但輸了就要調整心情、重新來過，自己也放眼2024巴黎奧運，持續朝目標邁進。

除了楊勇緯外，包括父母、兄弟等一家五口全到場，立委伍麗華趁著空檔與家人聊天，更邀請擔任陪練員的哥哥楊俊霆有機會回到故鄉屏東擔任教練，培訓更多運動人才。

伍麗華轉述楊勇緯父母談話表示，他們認為當初為了工作與孩子求學及訓練才離鄉背井，當然希望有機會能回到故鄉奉獻所學；屏東縣長潘孟安因忙於防颱工作並未到場，但也透過電話要楊勇緯能繼續加油。

這趟風光回鄉之旅，楊勇緯所到之處都受到族人簇擁，大夥興奮喊話，希望「勇緯留在屏東」。