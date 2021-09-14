近年屏縣府極重視全齡共融遊憩的公共建設，繼九如全人照顧園區開館後，鹽埔鄉社福館也在14日啟用。（謝佳潾攝）

近年屏縣府極重視全齡共融遊憩的公共建設，繼九如全人照顧園區開館後，鹽埔鄉社福館也在14日啟用。（謝佳潾攝）

近年屏縣府極重視全齡共融遊憩的公共建設，繼九如全人照顧園區開館後，鹽埔鄉社福館也在14日啟用，館室內外都為全齡多功能生活空間，除讓阿公阿嬤能上各種樂齡課程外，也是爸媽帶小朋友一同來玩耍、增進親子互動的好去處。

屏東縣長潘孟安指出，鹽埔社福館整合長照社區照顧資源，1樓設有日間照顧中心及屏北社區照顧服務支援中心，2樓空間則有多功能教室、手作教室及韻律教室，提供社區、團體進行交流及專業課程，戶外遊戲場裡更有親子共玩的運動設備。

他介紹道，室外中庭的共融遊戲場有個大亮點，就是2層樓高且充滿挑戰性的溜滑梯，還有全齡鞦韆、兒童電動車、造型攀爬斜坡等遊具，讓遊戲場更為豐富、多元，此外也有滿足身障家庭、年長者與兒童休閒需求的遊戲區，既可親子共玩，又能讓體力充沛的孩子好好放電。

至於室內空間，則是打造成不同於國內其他社福館的專屬遊戲場，有攀爬室、彩繪室、積木室等，讓孩子從邏輯思考到大小肌肉運用都能有不同的感受。

潘孟安強調，「共融空間已成為國際趨勢，而在屏東，公園共融遊戲場正全速地推展」，同時也盼透過鹽埔社福館的活動規畫、空間安排及整合長照社區照顧資源等，讓照顧者及被照顧者的需求都能被滿足，全方位服務面向讓觸角能更深入到每個家庭中。

鹽埔社福館是繼和平共融遊戲場、永大共融遊戲場、勝利遊戲場、縣民公園遊戲場、麟洛遊戲場及九如共融遊戲場後，屏東縣第7處遊戲場，將原來的鹽埔鄉老人文康活動中心，改造成目前多功能的社福館，座落於鹽埔行政中樞區。