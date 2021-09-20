北投山區夜盜電纜線 慣竊變裝登山客勘查地形。

48歲陳姓男子潛入北投山區偷竊電纜線，他在白天喬裝登山客勘查地形，趁夜色爬上電桿，以工具剪斷電纜竊盜3處。警方發現陳嫌先將得手的電纜，藏在山區，刻意躲避警方查緝，間隔數日，再以機車載運下山變賣，警方反覆過濾、分析、比對監視器，日前順利逮捕陳嫌，全案依加重竊盜罪移送檢方複訊。

陳嫌7月底到8月中在中山路山區、東華街一處工地以及兒童新樂園一側工地等3處，以工具剪斷電纜線，將上百公斤電纜藏在草叢，數天後再以機車載運至回收場變賣，警方調閱監視器，發現陳嫌狡猾行徑，企圖以搬運廢棄物魚目混珠，躲避查緝。

警方調閱犯案地附近路口監視器、超商、民宅監視器，經交叉比對，確定陳嫌將機車藏在附近巷弄，變裝後勘查地形，鎖定犯案多起的陳姓慣竊，本月18日順利逮捕陳嫌，並依加重竊盜送辦。

警方呼籲，民眾及資源回收業者，千萬不要收購來源不明的電纜銅線，徜若查獲，將依法嚴辦。藉以杜絕銷贓管道。