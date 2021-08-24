美股周一(23日)全面上揚，那斯達克指數創新高，台股今(24日)開盤上漲88點，以16830.63點開出，台積電ADR勁揚2.63%，今開盤上漲8元，以574元開出，漲逾1%，聯電同步開高，航運族群揚帆走升，新興開盤不久即攻上漲停，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海也漲逾1%，指數開高後持續走揚，站上16900點，漲逾160點。

美國食品藥物管理局(FDA)23日批准輝瑞／BNT新冠疫苗的完全授權申請，帶動經濟重啟概念股上漲，道瓊工業指數上漲215.63點，漲幅0.61%，以35335.71點作收；那斯達克指數大漲227.99點，漲幅1.55%，收在14942.65點；標普500指數上漲37.86點，漲幅0.85%，收在4479.53點；費城半導體指數大漲85.51點，漲幅2.63%，收在3342.01點。台積電ADR大漲2.63%，聯電ADR漲幅2.22%。

台股23日在台積電領軍上攻，航運股強勢反彈，各類股齊揚下絕地大反攻，終場加權指數收在16741.84點，大漲399.9點，成功收復5日均線，成交值3635億元，三大法人同步買超，外資及陸資買超142.02億元，自營商買超25.3億元，投信買超17.37億元，合計買超184.69億元。

法人表示，台股在連跌2周後出現止跌大漲，但籌碼沈澱時間仍不足，技術線型上，月線、季線呈現死亡交叉，上檔套牢賣壓沉重，市場屏息以待美國聯準會(Fed)主席鮑爾在全球央行年會釋出的最新貨幣政策，短線宜保守應對。