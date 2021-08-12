據「美國有線電視新聞網」(CNN)、「全國廣播公司商業頻道」(CNBC)等媒體報導，美國佛羅里達州正因Delta病毒肆虐而新冠疫情大爆炸。根據約翰霍普金斯大學統計數據，該州確診人數占全美新增病例近18%，全州各地醫院人滿為患，醫療體系已臨崩潰邊緣。對此，拜登政府雖提供200台呼吸器與100套鼻導管，佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）卻怒斥少管閒事。

CNBC引述約翰霍普金斯大學數據，在坦帕綜合醫院所處的希爾斯郡（Hillsborough County），新增確診人數已達每日平均1200人；在調整人口比例後，這數字已是全國確診率的逾2倍。

根據佛州西部與大坦帕灣地區的醫院統計，截至10日為止，坦帕綜合醫院的1041張病床已有近200床為新冠患者所用，另有61名患者在加護病房中。醫院中的患者人數激增，其中大部分都還沒接種疫苗，使得該院8000名醫護人員工作壓力異常的大。

CNBC指出，全美過去一週平均新增確診數已超過11.3萬例，而佛州無疑是重災區。過去7天來平均新增病例已達每日19250例。佛州各地醫院都已進入崩潰邊緣，加護病房已爆滿，院方到處找新護理人員來照護病人。

面對佛州醫療體系因新冠疫情而陷入崩潰邊緣，拜登政府近日送出數百台呼吸器給佛州；不料卻讓佛州州長尚迪特再次槓上白宮。

CNN報導表示，尚迪特先是表示不知道有這批呼吸器的撥送；但衛生官員卻打臉，指稱國家戰略儲備局（Strategic National Stockpile）已送出200台呼吸器與100套高流量氧氣鼻導管。官員還表示，國家戰略儲備局只有在收到各州衛生部門請求時才會發送設備。

雖然官員言之鑿鑿，但尚迪特堅稱不知道有醫療用品這件事。「坦白說，我懷疑事情真實性，但我會查證一下。過去1年半以來，我們囤積了很多東西。但我這裡沒有批准任何要求，我沒有收到通知，但他們(指國家戰略儲備局)與醫院有聯繫，而我則和許多醫院的執行長聯繫」。尚迪特辦公室則回應，向國家戰略儲備局提出的申請沒有通過尚迪特辦公室。

佛州衛生官員則證實該州有提出呼吸氣與鼻導管的申請，但也強調佛州不缺呼吸器。「佛州衛生部經常與聯邦政府合作，確保手頭有足夠資源可隨時發送，就像最近一次的申請一樣。這是一項主動措施，以確保州庫存有資源可部署」。

尚迪特更警告，華府不該對佛州疫情展開任何形式的聯邦干預，任何干預都是非常不合適的。甚至，他把Delta病毒引發的新一波大流行，歸咎到拜登的移民政策。

針對尚迪特的發言，白宮發言人莎琪回應，「我們不會像那些沒興趣收到呼吸器的州發送物資。我們的戰場不在尚迪特身上，而是病毒。我們正試圖阻止病毒；但尚迪特似乎不想參與阻止病毒的相關努力」。

這不是尚迪特首次與白宮對槓。尚迪特持續抵制白宮政府要求強制執行配戴口罩與其他大流行相關措施，並於5月簽署行政命令取消全州新冠肺炎的限制，7月下旬更頒布行政命令禁止學校強制配戴口罩，完全不將美國疾病管制暨預防中心（CDC）的口罩建議放眼裡。