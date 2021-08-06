《美聯社》6日報導，隨著高傳染力的Delta變種病毒(於印度首次發現)在全美肆虐，快速激增的確診案例不但讓住院人數大增，也讓醫療體系因沉重的負擔而拉響警報。

報導指出，在佛羅里達州，醫院為新冠確診患者塞爆。院方甚至得在會議室、禮堂與餐廳安設病床，許多手術也被迫延期。在密西西比州，全州重症床位只剩6張，喬治亞州的醫院也出現拒收病人的窘境，而路易斯安那州則將器官移植等手術向後推延。

※病床有限

佛羅里達州好萊塢紀念醫療保健首席醫療觀納普博士(Marc Napp)表示，醫院病患前所未見的激增，同一時間湧進數不完的病患，但病床數、醫生人數與護理師人數卻相當有限。

醫療體系的吃緊反映出高傳染力的Delta變種病毒正在全美肆虐，導致住院人數再次激增。醫學中心也被迫重啟數週前才關閉的病房、野戰醫院與其他緊急措施。

據美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention）統計數據，相較於2021年3月初，美國過去1個月內因新冠肺炎而住院的病患人數成長幾乎2倍，已達4.5萬人大關。

※確診人數上升更快、年輕人變多

與2021年1月的12.4萬人相比，這波疫情感染人數無疑仍相距甚遠；但專家擔心，由於確診人數上升的速度更快，加上年輕人占很大一部分，這些都是讓人不安的警訊。

更讓公衛專家與一線醫療人員感到沮喪的是，目前住院的患者絕大多數都沒有接種疫苗。在佛羅里達州、喬治亞州、路易斯安那州與密西西比州，未接種疫苗而住院的病患數超過住院總人數的40%。

報導點名密西西比州為全美疫苗接種覆蓋率最低的州之一，已接種2劑疫苗的人不到35%；但路易斯安那州與喬治亞州也是五十步笑百步，接種率僅有38%。在佛羅里達州，疫苗接種比例近49%。相較於新英格蘭各州疫苗接種皆超過60%，南部4州無疑相形見絀。

截至5日，佛羅里達州超過12500名患者因新冠肺炎而住院，其中超過2500人為重症患者。該州每日平均新增18000例確診病例，而1個月前這一數字還不到2000。目前佛州總死亡數已逾39100人。.

共和黨籍的佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）一直以經濟發展為由，對配戴口罩與其他強制措施採取強硬立場。他強調，佛州為自由之州，不容許拜登與其他政客來徵用佛州民眾的自由與權利。

在佛州中部， AdventHealth醫院因新冠肺炎住院的人數已達1350人，為有史以來人數最高的紀錄。目前該院將非緊急手術延期，並限制訪客以專注於對抗新冠病毒。

在邁阿密的浸信會醫院，不到2個月前新冠患者只有近20人，並且正關閉新冠肺炎相關部門；如今被迫重啟部分病房，以因應湧入的200多名新冠患者。

在喬治亞州，已有20多家醫院正式宣布，由於新冠患者住院人數已達2600人，院方不得不拒收患者。

密西西比州的醫院則因近1200名患者而瀕臨崩潰。衛生官員多布斯博士表示，Delta變種病毒就像海嘯一樣襲捲該州，卻始終看不到盡頭。

在路易斯安那州，約2350名患者在醫院等待治療。該州最大的醫療體系正延後一切非緊急手術，包括器官移植等手術都遭推延。

官員表示，不接種疫苗的人就等於從其他疾病、傷患的手中竊取資源。「新冠病毒不會打電話給中風、心臟病或其他創傷患者說，嘿！你們都請假一週，我要接管急診室與重症病房」。

佛州的1名患者朱蒂表示，即使戴了口罩、接種疫苗，她和丈夫還是感染新冠肺炎。但是她認為施打疫苗還是有其必要性。畢竟，住院的機會將大幅減低。