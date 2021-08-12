莫德納疫苗不夠打，指揮中心宣布拉長兩劑間隔時間，讓不少民眾擔憂這樣做恐影響疫苗保護力。對此，台北醫學大學教授陳立昇引述國外研究指出，打第一劑BNT或莫德納21至27天後，體內抗體濃度接近完整接種兩劑，但台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙則說，28天後的抗體濃度無相關資料，因此還須更多研究支持是否延長兩劑間隔。

中央流行疫情指揮中心先前宣布，除了第一類至三類對象及孕婦可於4周內預約打第二劑外，其他民眾想要打第二劑，得等10至12周。由於莫德納到貨狀況不穩定，許多人擔憂打不到第二劑，對此，指揮官陳時中曾表示，會預留第二劑的數量，一定打得到，但也不排出再拉長間隔時間，因為目前的目標是先提升第一劑的疫苗覆蓋率。

陳立昇在「新冠肺炎科學防疫園地」的影片中分享，一篇發表在《新英格蘭醫學期刊》上的研究，顯示隨著新冠病毒不斷變異，想要單靠自然免疫的方式達到群體免疫幾乎是不可能的。伴隨著疫苗到貨不穩定，面對變種病毒的威脅，是否可以透過延長第二劑的接種時間，將疫苗最大化的利用，讓有限的醫療與疫苗可發揮最大的功能。

陳立昇指出，國外有許多疫苗相關的研究，對於疫苗的持續保護力也有所探究。其中針對mRNA疫苗，無論是BNT還是莫德納疫苗，施打第一劑與二劑的疫苗後，體內產生抗體的狀況。

陳立昇也說，研究結果發現，曾經確診新冠肺炎的人，施打第一劑疫苗前，體內就已經有一定的抗體保護，但濃度較低，但打完第一劑後5到8天或是5到12天，可以觀察到抗體增加；至於沒染疫過的人，施打一劑疫苗後，隨著施打過後的天數增加，特別是21至27天後，第一劑打完後的抗體濃度，已接近打完兩劑的抗體濃度。

陳立昇也說，其實打了一劑的莫德納或BNT，抗體濃度反應就相當高，這個研究也支持到目前疫苗短缺的狀況，去探討施打單劑疫苗後，是否足以面對如今的疫情。

而台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙則點出，第28天後的抗體濃度表現，目前仍然沒有相關的資料，因此還需要有更多的研究來支持相關論點。不過未來若有更多研究支持28天後的中和濃度抗體表現，或許可以支持延長間隔。