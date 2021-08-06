莫德納疫苗超搶手，昨開放第五輪莫德納疫苗預約施打，截至下午1時就有32萬3000人完成預約，佔符合資格者的62.8％，莫德納開打也有許多民眾想搶殘劑，對此，新北張博揚小兒科診所醫師則表示，想搶莫德納殘劑的人要想清楚，因為有一沒有二，大家做好出國打第二劑的準備了嗎？

新北張博揚小兒科診所醫師昨天在臉書上發文表示，下周診所施打新冠疫苗時段為8月11日和8月12日兩天而已，疫苗廠牌為莫德納。至於其他天為何沒有，則是因為沒有疫苗啊！只能說想搶莫德納殘劑的人要多想想，大家有出國打第二劑的心理準備嗎？

張博揚小兒科診所醫師也在留言處指出，要大家多想一想的原因是「有一沒有二」，搶到第一劑，但第二劑的在哪裡？不少網友看了哀嚎說，「唉！我目前就是卡在這樣的狀況裡，7月19日做為第七類打到莫德納疫苗，結果現在？」、「如果不是疫苗不足，莫德納也不用從4周變12周，搞得大家打也不是，不打也不是，傻眼」、「真的慘，但AZ也沒有第二劑啊」。

台灣疫苗的數量究竟還剩下多少，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨在記者會上透露，中央及分配至地方政府的新冠肺炎疫苗加起來，目前全台剩餘的疫苗量約是86萬劑AZ疫苗和65.8萬劑莫德納疫苗。