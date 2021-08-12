公費疫苗平台最新意願登記數據出爐，截至今(5)日17：00，全國意願登記完成總人數1349萬7938人，其中有意願接種高端疫苗的人數已超過111萬人，相較於下午13：00的統計，4小時內又多了將近6000人選高端，醫師蘇偉碩砲轟，高端疫苗連第二期臨床人體試驗都還沒有完全解盲，在保護力未知的情形下，要由醫師處方給一般民眾施打，完全違反醫學倫理與普世人權。

第6輪沒得選全打高端！登記時間出爐 陳時中：至少60萬劑沒問題

根據公費疫苗預約平台最新資料，截至5日17：00疫苗登記狀況，只勾選AZ的有109萬6134人，佔比8.12%；勾選AZ、Moderna的有727萬0332人，佔比53.86%；AZ、Moderna、高端都選的有75萬0163人，佔比5.55%；選AZ、高端的有3萬8221人，佔比0.28%；只選Moderna的有401萬9331人，佔比29.78%；選Moderna、高端的有12萬8949人，佔比0.96%，而只勾選高端的有19萬4087人，佔比1.44%。

總計已登記高端疫苗的共111萬1420人，指揮中心昨(11)日宣布，第六輪疫苗8月23日開打，施打疫苗全數為國產高端。醫師蘇偉碩今天在臉書表示，目前在台灣公費施打的COVID-19疫苗，不管是AZ還是莫德納，都有經過三期臨床人體試驗，確認疫苗的保護力，才取得緊急授權，但是23日即將開打的高端疫苗，卻連第二期臨床人體試驗都還沒有完全解盲，在保護力未知的情形下，要由醫師處方給一般民眾施打，完全是違反醫學倫理與普世人權。

蘇偉碩指出，由王文心醫師領銜提出的「撤銷高端疫苗緊急授權」公投提案，截至11日已經收到6份共同提案人簽署完成的提案書，下周將舉辦第一次記者會，公開說明提案理由與後續徵求公投提案人計畫，並呼籲不願意任由無良政府把人民當白老鼠的公民們，用行動來撤廢政府的不當政策。