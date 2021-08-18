苗栗成全台首縣市「逆高端」 陳時中說話了 14:382021/08/18 中時 王家瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣議會通過提案，獲得國際認證的疫苗才會開放給縣民接種，對此陳時中表示，疫苗接種是全國統一的事項，要依據中央規定辦理。（圖／食藥署提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣議會通過提案，獲得國際認證的疫苗才會開放給縣民接種，為全台首個「逆高端」縣市。對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，疫苗接種是全國統一的事項，要依據中央規定辦理。 12到17歲擬開放打莫德納 陳時中曝接種時程 打氣不如預期 20萬高端謎蒸發 鄉民一句話酸爆 #縣市 #高端 #台首 #陳時中 #說話 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 7萬教師、補教師還沒打疫苗 藍委：別逼打高端 10:532021/08/18 政治 陳時中說不公布聯亞審查紀錄 民進黨團：比照高端 12:572021/08/18 政治 境外移入14例 基層醫護混打快了 04:102021/08/18 焦點要聞 髮夾彎 聯亞EUA審查紀錄將公開 04:102021/08/18 焦點要聞 聯亞擬申訴 陳時中：可提計畫 04:102021/08/18 財經要聞 王之道／不認錯３＋11 陳時中才是破口 07:302021/08/18 政治 桃園預約疫苗首度未額滿 高端僅3.5萬人願打 14:382021/08/18 生活 「二類高官可考慮混打高端」 高嘉瑜喊：快讓基層醫護混打莫德納 14:592021/08/18 政治 被指推銷高端外交部查洩密 江啟臣：該查是決策的人 不是吹哨者 13:182021/08/18 政治 阿中對高端澆冷水 難取得國內藥證 04:102021/08/18 焦點要聞 人工智慧影像辨識競賽 台科大陳奕嘉在場景文字檢測奪冠 11:092021/08/18 寶島 生活熱門新聞 印度女入境3個月PCR轉陽確診！連2天進場看職棒 9處足跡曝光 - 生活 打氣不如預期 20萬高端謎蒸發 鄉民一句話酸爆 - 生活 國內爆9例突破性感染 莊人祥：都是打AZ - 生活 年收300萬像甲級貧戶 竹科媽媽曝超競爭生活模式 - 生活 男買威力彩7數字離奇相同 網驚：你中獎了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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