苗栗縣議會通過提案，獲得國際認證的疫苗才會開放給縣民接種，為全台首個「逆高端」縣市。對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，疫苗接種是全國統一的事項，要依據中央規定辦理。

12到17歲擬開放打莫德納 陳時中曝接種時程
打氣不如預期 20萬高端謎蒸發 鄉民一句話酸爆
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