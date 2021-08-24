桃園傳出首例施打高端疫苗猝死案，桃園市府新聞處長詹賀舜證實，56歲陸姓作家23日上午接種第1劑高端疫苗，現場休息都無不適症狀，直到24日9點多家人發現沒反應，撥打119求救，陸男仍於到院前死亡，衛生局也已依程序通報，並協助家屬處理後續相關事宜，將待司法相驗釐清死因。