首例打高端猝死 桃市府：現場休息無不適 到院前死亡 15:082021/08/24 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市府新聞處長詹賀舜證實桃園出現首例施打高端疫苗猝死案，衛生局已依程序通報，將待司法相驗釐清死因。(市府提供／蔡依珍桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園傳出首例施打高端疫苗猝死案，桃園市府新聞處長詹賀舜證實，56歲陸姓作家23日上午接種第1劑高端疫苗，現場休息都無不適症狀，直到24日9點多家人發現沒反應，撥打119求救，陸男仍於到院前死亡，衛生局也已依程序通報，並協助家屬處理後續相關事宜，將待司法相驗釐清死因。 曝高端最重大副作用 台大醫揭猝死機率 高端爆首例死亡 陳時中：不會停打 #高端疫苗 #首例 #桃市府 #協助 #桃園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 作家打高端猝逝 陳時中曝可能死因 14:162021/08/24 生活 高端疫苗首波今日截止 新北施打率90％ 15:332021/08/24 生活 接種高端首例死亡！北市副市長蔡炳坤：說清楚安全性、保護力 14:002021/08/24 生活 網路作家打高端猝逝 救護車上搶救畫面曝光 16:042021/08/24 生活 新聞分析》網紅小英直播大內宣 蠱惑青年學子打高端 12:512021/08/24 政治 新北首例！39歲男昨打高端今昏迷不治 衛生局回應了 16:382021/08/24 生活 驚傳首例打疫苗猝死 高端股價急殺一度跌停 13:172021/08/24 財經 蔡政府挺高端最後的秀 04:102021/08/24 時論廣場 網路專欄作家打高端隔日亡 網湧蔡英文臉書喊：怕爆 13:552021/08/24 政治 害怕開學群聚、沒進口疫苗可打 大學生受迫打高端 12:482021/08/24 生活 高端開打 綠營民代年輕人力挺 04:102021/08/24 焦點要聞 生活熱門新聞 新北首例！39歲男昨打高端今昏迷不治 衛生局回應了 - 生活 首例！打高端後身體不適 網路專欄作家隔日亡 - 生活 陸姓作家打高端猝逝 接種後曾到1地打卡：最後IG動態曝 - 生活 曝高端最重大副作用 台大醫揭猝死機率 - 生活 打高端後猝死 陸姓作家10天前才參觀高端疫苗廠 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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