全台陸續傳出有民眾接種高端疫苗後猝逝個案，台中市30日也有民眾爆料家人在接種高端疫苗後突然喘不過氣來，每分鐘心跳飆到130下幸經就醫後症狀緩解；台中市衛生局證實從8月23日到30日中午12點，已有11位民眾接種高端疫苗後出現頭暈、氣喘、胸悶等症狀掛急診，幸好經妥適救治目前都已出院返家休養。

台中太平一名39歲婦人27日晚間接種高端疫苗後，29日傍晚6點和家人用餐過後，突然喘不過氣來，還突然失語，全身僵直、雙眼上吊，家人嚇到趕緊將他送往國軍台中總醫院救治，一到急診量血壓心跳，每分鐘心跳跳到130下，後來經輸液治療，在30日上午才出院返家。

唯院方表示，患者心跳異常，體溫則為37.7℃，在急診接受心電圖及抽血檢驗無明顯異常，已通報衛生局為疑似接種疫苗後出現不良反應個案。

衛生局統計，台中市累計到8月30日上午已有8萬6848人接種高端疫苗，包含該個案累計已有11例不良反應通報，患者皆在掛急診後經妥善處置出院返家，目前還未出現疑似接種死亡個案。