今日稍早傳出台中一名39歲女子，於27日晚間打高端，沒想到3天後下午與家人聊天，卻突然出現臉色發白、喘不過氣等症狀，家人見狀急忙將她送往醫院急診，院方替她量測心跳發現，每一分鐘飆到130下，對此，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，個案目前狀況穩定，已出院。

莊人祥於疫情記者會上指出，台中這名39歲女性，8月27日接種高端疫苗，當日並未出現不適，直到8月29日下午突然出現全身抽搐、雙眼上吊，主訴心跳快、喘不過氣，家屬送醫急診，到院後意識清楚、生命徵象穩定，心電圖及抽血都未有明顯異常，有留診觀察。

莊人祥進一步說明，該案症狀緩解，於今日上午已離院返家，下午也有持續連繫，目前狀況良好，是否與疫苗有關，需進一步調查。

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