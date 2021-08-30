日本日前傳出部分莫德納疫苗瓶中疑混入金屬異物，導致2名男子施打後死亡，3個批號共163萬劑疫苗緊急撤回，並停止使用，據了解，該批疫苗是由西班牙代工製造，而昨日捷克贈送台灣的3萬劑莫德納也是西班牙代工，食藥署研檢組組長王德原表示，目前正與日本了解詳細情形。

捷克贈台的3萬劑莫德納疫苗於昨（29）日下午17時49分運抵台灣，食藥署表示，3萬劑疫苗分別有2個批號，分別為3004493、有效期至111年1月12日，及3005238、有效期至111年2月3日。

王德原指出，這次捷克贈與的3萬劑莫德納，與日本混入金屬異物的莫德納，有很高機率是由同一家西班牙ROVI廠代工製造，而之前台灣自購的莫德納也是由西班牙ROVI廠代工生產，不過先前到貨的疫苗經檢驗後，都沒有問題。

王德原說，日本公布的3個問題批號疫苗，與捷克贈台的疫苗批號不同，但仍會向日本確認問題疫苗的確切製造廠相關資訊，並強調食藥署已派員赴倉儲現場監督拆箱、核對捷克贈我疫苗的批號、數量、運送冷鏈，並抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查，在-20℃冷凍倉儲封存疫苗後，將樣品攜回食藥署國家實驗室進行外觀、鑑別、pH值、純度、不純物、RNA含量、RNA包覆率、細菌內毒素、無菌等試驗，以確保民眾用藥品質安全。

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