國產高端疫苗於昨(23)日正式開打，儘管防護效果備受質疑，但中央疫情指揮中心諮詢委員李秉穎日前表示，高端疫苗的保護力「推估」在8成5至9成之間。因為使用相同技術的美國Novavax，保護力可以達到9成；對此，台灣民眾黨認為這個根本就是假訊息，並呼籲各位專家不要使用這種訊息來推銷疫苗。

民眾黨昨日於臉書發文指出，民進黨上下一心，要製造人人搶打高端的大內宣，他們並沒有意見，但是如果這些「專家」想利用假訊息來推銷高端疫苗，那麼這整件事情就讓人無法接受。

民眾黨指出，不僅日前李秉穎利用「推估數字」來解釋高端保護力，還有綠營議員稱高端和莫德納是所謂的「兄弟檔」疫苗，然而這個說法早在兩個月前，就被事實查核中心踢爆是不折不扣的「假消息」。

民眾黨表示，他們尊重每個人選擇疫苗的權力，但是無論如何都要尊重科學，沒有數據就不應該公然瞎掰，誤導大眾的認知。如今疫苗成了民進黨政治表態的工具，如今到底是國人需要高端疫苗，還是黨要大家必須施打高端疫苗呢？