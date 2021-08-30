食藥署今天公布聯亞COVID-19疫苗EUA會議紀錄，會中多名專家點出抗體效價數據未達EUA標準，且對於Alpha與Delta變異株保護力難推論，建議後續進行3期臨床試驗確認保護力。

中央流行疫情指揮中心8月16日宣布，聯亞生技研發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，未通過衛生福利部食品藥物管理署緊急使用授權（EUA）審查。

聯亞生技董事長王長怡22日召開記者會，批評食藥署審查方式「大膽又過時」，但數天後又發聲明道歉，並強調聯亞將於近期整理相關對抗Delta變異株（最早在印度發現）及其他數據，送請醫藥品查驗中心（CDE）及食藥署重新審查。

根據食藥署今天最新公布的會議紀錄，審查聯亞疫苗EUA的專家會議於8月15日上午舉行，共有22名專家與會，經一番討論後展開投票決議，主席不參與投票，有17人投下反對票，4人認為應補件再議。

會議中多名專家點出，聯亞COVID-19疫苗的中和抗體幾何平均效價與血清反應比率的數值皆未達標，無法以免疫橋接方式連結阿斯特捷利康（AZ）疫苗療效，建議不予核准EUA。

聯亞主張，聯亞COVID-19疫苗應可有效抵抗Delta變異株，與會專家也提出，聯亞疫苗對抗Delta與Alpha 變異株（最早在英國發現）的抗體效價下降幅度不大，但目前各國對於相關數據仍無一致看法，初步難以推論聯亞疫苗對變異株是否有保護力。

有專家提及，聯亞疫苗對抗「原生型」病毒（wild-type，未突變型）的抗體保護力已不足，雖然對變異株抗體效價下降幅度不大，但整體保護力仍不足。

但有專家點出聯亞疫苗的胜肽設計是亮點，有潛力對抗Delta變異株以及抗體半衰期長是未來的機會，而疫苗引起的T細胞反應及後續功效有待研究。

多名專家認為，聯亞疫苗應繼續進行第3期臨床試驗，政府也應增加補助疫苗開發經費，鼓勵聯亞疫苗取得國際認證，等到3期臨床試驗取得重大進展，可再度申請評估。（編輯：張雅淨）1100830