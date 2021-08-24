爆網路專欄作家接種後猝死 高端回應了 15:372021/08/24 中時 黃琮淵 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 爆網路專欄作家接種後猝死 高端回應了。（示意圖／食藥署提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高端爆首例死亡！作家打完隔天猝逝「初判心肌梗塞」 陳時中：不會因此停止施打 訂閱影音： 中時新聞網 高端疫苗昨日開打，爆發首起猝死案例，高端稍早表示，對於此一不幸事件，本公司深表關切，將關注本案例後續的原因判定與事實釐清，並持續以最嚴格的品質管制製造疫苗以協助國內外防疫需求。 高端指出，依據本日(8／24)中央疫情指揮中心記者會內容，截至8／23止，國內已施打高端疫苗約16.9萬劑，並出現一例民眾於施打後死亡案例。陳時中指揮官指出該民眾有慢性病史，有心肌梗塞的可能性，但確切原因仍需司法判定。 有病別打高端？作家臉書遭灌爆 女兒一句話正面回擊 #高端疫苗 #施打 #民眾 #高端 #猝死 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 首例打高端猝死 桃市府：現場休息無不適 到院前死亡 15:082021/08/24 生活 高端爆首例死亡 陳時中：不會停打 14:572021/08/24 生活 接種高端首例死亡！北市副市長蔡炳坤：說清楚安全性、保護力 14:002021/08/24 生活 驚傳首例打疫苗猝死 高端股價急殺一度跌停 13:172021/08/24 財經 作家打高端後死亡 趙少康鼻酸籲：查清前停止施打高端 17:062021/08/24 政治 作家打高端猝逝 陳時中曝可能死因 14:162021/08/24 生活 高端疫苗爆死亡案例 郝龍斌疾呼「人命關天請停止施打高端」 18:042021/08/24 政治 作家打完高端隔天死亡 江啟臣：衛福部應暫緩施打給家屬真相 16:112021/08/24 政治 作家打高端後隔日亡 媒體人曝疑點脫口一句 18:122021/08/24 政治 打高端搶得頭香 蔡總統：不會痛 04:102021/08/24 焦點要聞 專家推估出高端疫苗保護力 民眾黨批：不應誤導民眾 08:422021/08/24 政治 曝高端最重大副作用 台大醫揭猝死機率 11:462021/08/24 生活 害怕開學群聚、沒進口疫苗可打 大學生受迫打高端 12:482021/08/24 生活 生活熱門新聞 基隆夫妻檔打高端 1人全身癱軟 1冷顫留院觀察 - 生活 有病別打高端？作家臉書遭灌爆 女兒一句話正面回擊 - 生活 作家接種高端隔天猝死 兒赴警局僅用1個字回應 - 生活 曝高端最重大副作用 台大醫揭猝死機率 - 生活 猝死作家10天前才造訪高端原廠 預言三期完成後全世界都會來搶 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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