高端爆首例死亡！作家打完隔天猝逝「初判心肌梗塞」 陳時中：不會因此停止施打

高端疫苗昨日開打，爆發首起猝死案例，高端稍早表示，對於此一不幸事件，本公司深表關切，將關注本案例後續的原因判定與事實釐清，並持續以最嚴格的品質管制製造疫苗以協助國內外防疫需求。

高端指出，依據本日(8／24)中央疫情指揮中心記者會內容，截至8／23止，國內已施打高端疫苗約16.9萬劑，並出現一例民眾於施打後死亡案例。陳時中指揮官指出該民眾有慢性病史，有心肌梗塞的可能性，但確切原因仍需司法判定。