因應30日至9月30日止全面禁止廚餘養豬政令，高市環保局提醒，維持原廚餘收集清運機制，由原清運者持續載運廚餘送至南區資源回收廠集中處理。產源在外縣市者，仍應載運至所屬縣市處理，若本市廚餘產源無人收運時，環保局將媒合提供廚餘清運業者協助。

環保局表示，請廚餘產源端仍維持將廚餘交付原委託清除的對象，並於廚餘排出前先行配合廚餘瀝水、分類及減量作業。若發現來源不明肉品丟置垃圾車，倘原清運者不願收運廚餘時，可主動與環保局聯繫，將提供其他具備合法身分的廚餘清運者協助清運。

廚餘清運者收集後廚餘後，請專車專運至南區資源回收廠，可免費處理。回收後的廚餘，環保局會先利用高速廚餘脫水機瀝除水分後，部分以堆肥及高速發酵設備試車的資源化方式優先處理，部分進入焚化廠以高溫熱處理，抑制非洲豬瘟病毒繁衍。

為加速廚餘收運流程及行政作業，也請廚餘清運者提供公司名稱、車號予環保局，協助申請進廠卡。進廠時間為星期一至星期日上午6點至晚上12點，建議於運送廚餘前往指定地點前，先以電話通知南區資源回收廠，且於離場前以現場清洗消毒設備清消。另提供廚餘清運者紙本申報紀錄表，於收運廚餘時，簡單紀錄相關資訊，將紀錄表留存2個月以供檢查驗。

民眾、餐廳、機關有廚餘相關問題，可撥打07-7351500分機2322。廚餘清運業者或原廚餘養豬場，有廚餘相關問題，可撥打07-7351500分機1251、1270。進南區資源回收廠有問題時，可撥打07-8069750轉2100。