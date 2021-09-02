高市府環保局南區資源回收廠傳出貪污案件，廠內負責過磅業務的技工洪耀卿與業者聯手，故意短報廢棄物重量，並收取回扣，業者初估圖利破億元，東窗事發後，共有9人遭檢方聲押獲准，高市府環保局強調，目前已將地磅系統更新，未來也會加嚴相關查核，絕不容許相同事件再度發生。

高市府環保局南區資源回收廠長林燦銘表示，今年2月廠區進行車輛例行抽查時，發現有車輛申報載運廢棄物的重量明顯與實際重量不符，當時內部也想不通問題點，因而懷疑電腦系統遭動手腳，主動向政風處通報後，由廉政署開始追查相關不法情事。

許多人質疑，洪耀卿每個月薪水僅3到4萬元，生活卻過得相當優渥，不僅開雙B名車還帶名錶，但卻沒人懷疑他的奢華行為，林燦銘指出，由於這屬於個人私生活部分，環保局不太涉入，洪耀卿平常上班情形還好，並沒有特別高調，未來會留意員工的日常生活。

林燦銘特別強調，目前已將地磅系統更新，未來也將針對地磅系統人員的管理，會持續做人員輪調，並定期實施相關稽核作為，絕對不允許相同的事件再次發生。