針對高端疫苗加開預約，新北市衛生局長陳潤秋說，新北加開有3.8萬的意願數可以來登記，到昨天下午有1.9萬人登記，目前還在繼續預約中，到今天晚上6時截止。

陳潤秋表示，目前新北的高端疫苗配發到9.7萬劑，新北高端接種後暫無不良反應，預約施打率約90％。