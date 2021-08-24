高端疫苗加開預約 新北衛生局曝登記人數 15:312021/08/24 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為食藥署完成4批高端疫苗的檢驗封緘，僅為示意圖。(中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對高端疫苗加開預約，新北市衛生局長陳潤秋說，新北加開有3.8萬的意願數可以來登記，到昨天下午有1.9萬人登記，目前還在繼續預約中，到今天晚上6時截止。 陳潤秋表示，目前新北的高端疫苗配發到9.7萬劑，新北高端接種後暫無不良反應，預約施打率約90％。 高端疫苗開打後 宅神曝光這件T恤訂單：非常抱歉 專家推估出高端疫苗保護力 民眾黨批：不應誤導民眾 #新北 #人數 #預約 #高端疫苗 #衛生局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 作家打完高端後隔日亡 他要蔡英文調查清楚：務必給支持者交代 13:432021/08/24 政治 打高端搶得頭香 蔡總統：不會痛 04:102021/08/24 焦點要聞 高端開打 北市接獲1人接種不適 手臂痠痛無力急送醫 14:172021/08/24 生活 驚傳首例打疫苗猝死 高端股價急殺一度跌停 13:172021/08/24 財經 高端爆首例死亡 陳時中：不會停打 14:572021/08/24 生活 遭疑卡疫苗護高端 阿中動氣否認 04:102021/08/24 焦點要聞 害怕開學群聚、沒進口疫苗可打 大學生受迫打高端 12:482021/08/24 生活 台灣開打高端 CNN曝蔡英文捐出手臂的兩大關鍵 09:522021/08/24 國際 北水局寶二水庫溢洪道溢流堰加高工程 明年4月完工 12:222021/08/24 生活 網路專欄作家打高端隔日亡 網湧蔡英文臉書喊：怕爆 13:552021/08/24 政治 高端首日17.9萬人接種 全國疫苗涵蓋率破40％ 14:262021/08/24 生活 生活熱門新聞 爆網路專欄作家接種後猝死 高端回應了 - 生活 首例！打高端後身體不適 網路專欄作家隔日亡 - 生活 曝高端最重大副作用 台大醫揭猝死機率 - 生活 打高端後猝死 陸姓作家10天前才參觀高端疫苗廠 - 生活 民間可直接向BNT購買疫苗？陳時中揭2條件 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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